Calendar Ortodox 25 august 2022. Ce sarbatoare este joi?

In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea asezarii moastelor Sfantului maritului Apostol Bartolomeu.Sfantul Apostol Bartolomeu a fost ales, pentru zelul sau, pentru raspandirea crestinismului printre neamuri, carora propovaduindu le numele Domnului, a fost rastignit in Armenia… [citeste mai departe]