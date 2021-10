Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Parlamentul a ratificat in a doua lectura proiectul Convenției de la Istanbul, atitudinea fața de care este ambigua nu numai in Moldova, ci și in alte țari care au refuzat sa o accepte. Documentul este atit de serios incit reacția a venit aproape imediat. Unul dintre primii care a comentat aceasta…

- La 30 septembrie Guvernul R.Moldova a aprobat hotarirea de ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței impotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscuta și sub numele Convenția de la Istanbul. Politologul Nicolae Pascaru vede insa un pericol pentru societatea…

- Nu cunoaștem ce lianți ii unește pe președintele moldovean, Maia Sandu, și omologul ei ucrainean, Volodimir Zelenski, și cui se datoreaza aceasta prietenie, care este, pe cat de greu de explicat, pe atat de paguboasa pentru Moldova.

- Președintele parlamentului, Igor Grosu a confirmat ca verișoara Maiei Sandu, Tatiana Babin, este in echipa sa din Parlament. „Nu e niciun cumatrism” a declarat Grosu la „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. „Este verișoara doamnei Maia Sandu ? - Este. Vedeți un conflict de interese ? - Cu mine nu. Ea…

- Șeful-adjunct al administrației prezidențiale din Rusia, Dmitri Kozak, a fost invitat sa vina la Chișinau de catre Președintele Moldovei, Maia Sandu, personal, acesta fiind un pas minunat și rezonabil din partea ei. Declarația a fost facuta de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi in cadrul emisiunii…

- A fost stabilita data primei ședințe de judecata in procesul intentat de judecatorul Vladislav Clima impotriva președintei R. Moldova, Maia Sandu, in care magistratul a cerut verificarea legalitații decretului prin care șefa statului a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova, socialistul Igor Dodon,…

- Fostul consilier al presedintelui Maia Sandu, Sergiu Tofilat, actual vicepresedinte al Partidului Schimbarii, a sarit la bataie, in emisie directa, la ex-viceministrul de Interne Ghenadie Cosovan.