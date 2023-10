Scrisoare de la o fostă iubire – ,,Ultima decizie” – florianrus Din noi, te rog, fii tu fericita macar… florianrus ne-a citit iar gandurile și le-a pus pe hartie. Iubirile trecute lasa urme și loc de acel poate, poate nu știe ca ii dorești tot binele, poate nu știe cat de mult iți pare rau. Florian vine alaturi de ,,Ultima decizie” sa transforme orice ,,poate” in muzica pansament pentru suflet. Dați un play cand va e dor, instrumentalul are acea doza de optimism de care aveți nevoie. Piesa a fost compusa de florianrus și DOMINO, care s-a ocupat și de producție. ,,Cred ca intr-o anumita masura s-a normalizat, din pacate, ca doi oameni care s-au iubit și au… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

