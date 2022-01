Scrisoare către Raisa Drama Raisei, fetita omorata pe trecerea de pietoni de un politist venit in sistem din sursa externa, cu numai doua luni de pregatire, a impresionat, fara doar si poate, o lume intreaga. Unii au fost socati de intamplare, altii au plans pentru Raisa si pentru familia ei, altii l-au blamat pe cel care a produs accidentul cu doua victime, Raisa si Maria, aceasta din urma fiind doar ranita si de aceea ramane, oarecum, intr-un plan second, cand se vorbeste despre caz. Sensibilizata de tragicul eveniment, o fetița din Cluj-Napoca, avand cam aceeasi varsta cu cele doua din accident, i-a scris Raisei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

