Scrioșteanu, despre 2024: Vom avea trei autostrăzi integral în execuție Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, a declarat ca și in 2024 vom avea parte de premiere in infrastructura rutiera . Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a facut azi o prezentare a ceea ce va insemna 2024 din punct de vedere al infrastructurii rutiere mari: ”Și anul acesta vom avea parte de premiere in infrastructura rutiera din Romania, printre care: Intra in execuție și ultimele trei loturi din Coridorul IV pan-european de transport Nadlac – Constanța, și anume: loturile montane 2 și 3 dintre Sibiu și Pitești, dar și lotul lipsa din Lugoj-Deja (celebrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul lot al Autostrazii Moldovei (A7), șantier pe care lucreaza Asocierea Pizzarotti – Retter, a ajuns la 40% execuție și cu mobilizare constanta poate fi deschis in octombrie 2024 (noul termen din contract), iar lotul 2 al constructorilor Coni – Trace este la 35,4% progres, conform actualizarii de…

- Drumul expres dintre orașele Craiova și Pitești va fi complet dat in folosința la finalul anului 2024, a declarat președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca. Ciuca a subliniat ca acest contract a inceput in perioada guvernului PNL (deci fara PSD la guvernare). Liderul PNL a subliniat ca, din momentul…

- Astazi se lanseaza numarul 21 din noua seria a revistei de cultura „ Țara Barsei ”. Cel de-al 21-lea numar din seria noua a revistei de cultura „Țara Barsei” va fi lansat marți, 12 decembrie, la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” , instituție care patroneaza publicația. Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizate in timpul verificarii stadiului lucrarilor pe Lotul 2 al Autostrazii A0 Nord, ca problemele depistate la Podul de la Braila trebuie remediate pe cheltuiala companiei responsabile,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat astazi ca pentru prima oara in istoria Romaniei s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar in acest moment tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei. Seful Executivului a efectuat luni,…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, luni, ca, pentru „prima oara in istoria Romaniei”, s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar, in acest moment, tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei. Ciolacu a efectuat luni, alaturi…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, luni, ca, pentru „prima oara in istoria Romaniei”, s-a creat un echilibru intre cheltuieli si investitii, iar, in acest moment, tara noastra are un deficit de 56 de miliarde de lei si cheltuieli pe investitii de 57 de miliarde de lei. Ciolacu a efectuat luni, alaturi…

- Saptamana trecuta au fost postate imagini noi de pe secțiunea 5 Pitești – Curtea de Argeș a celui mai importat proiect rutier al Romaniei. Potrivit celor mai recente estimari ale Asociației Pro Infrastructura (API), secțiunea 5 din Autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi data in trafic macar parțial,…