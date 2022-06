Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala nr. 18 "Jean Bart", Constanta, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de bibliotecar II ndash; S.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Alex Avasiloae este primul gimnast roman care va participa la Campionatul European de Trampoline de seniori. Alex Avasiloae e deschizatorul de drumuri in Tampoline-ul din Romania, cea mai noua disciplina inființata de Federația Romana de Gimnastica, in 2021. „Sunt destul de emoționat pentru ca este…

- Scoala Gimnaziala nr. 1, Silistea, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, vacante de administrator financiar contabil ndash; 0,5 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Sala Constantin Jude este gazda Campionatelor Nationale de floreta. Steaua si CSU Politehnica si-au impartit pana acum medaliile, cele doua cluburi fiind cu o clasa peste celelate formatii prezente la competitie. Benjamin Bodo (CSU Poli Timișoara) a cucerit titlul național al seniorilor la floreta masculin…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a vorbit, miercuri, despre situatia in care se afla CSA Steaua, care nu are drept de promovare in Liga 1, el precizand si care sunt solutiile pentru cluburile aflate intr-o astfel de situatie. "FRF are aceasta viziune de a incuraja sprijinul statului pentru fotbal.…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 45, Constanta, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de bucatar.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- La sediul Federației Romane de Scrima, a avut loc Adunarea Generala Ordinara. Ședința a fost deschisa de președintele Marius Florea, care a mulțumit pentru prezența reprezentanților membrilor afiliați și președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. Raportul Comitetului Executiv…

- Este doliu dupa ce fosta mare scrimera Ana Pascu, presedinta a Federatiei Romane de Scrima intre 1982 si 2013, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat, miercuri seara, forul national pe pagina sa de Facebook. ”Eroii cu masca nu mor niciodata! Doamna Ana Pascu va trai prin oamenii pe care…