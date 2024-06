Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, care a primit sambata, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si Farmace ”Victor Babes” din Timisoara, a sustinut un discurs cu iz de prezidentiabil, in care a vorbit despre viitorul Romaniei si a criticat clasa politica. ”Uneori…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, va primi sambata, 15 iunie 2024, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Inaltul oficial va participa ulterior, in calitate de invitat special, la dezbaterea „Antreprenoriatul romanesc: cum…

- Romania a dobandit, pentru prima data in istorie, o valența strategica multiregionala, a declarat, astazi, la Iași, in cadrul unei dezbateri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. El a mai spus ca in urma razboiului din Ucraina, Rusia va dezvolta pe termen mediu o agresivitate fața de Occident,…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte PSD, a comentat, vineri, la Baia Mare, sondajul de opinie in care Mircea Geoana este plasat pe prima pozitie in preferintele electoratului la prezidentiale, afirmand ca in acest caz "nu mai are rost" sa fie organizate alegeri.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, referitor la afirmatiile presedintelui Frantei privind trimiterea de trupe occidentale in Ucraina, ca Emmanuel Macron „trimite un mesaj de nevoie imperioasa de a continua sa sprijinim Ucraina”. Adjunctul NATO a ținut insa sa precizeze…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a susținut, in cadrul unei dezbateri de Ziua Europei, ca lipirea scrutinului pentru Parlamentul European de alegerile locale a dus la dimininuarea dezbaterii europene și a criticat clasa politica.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus vineri seara, la o emisiune desfașurata LIVE cu Alexandru Rotaru și Robert Kiss, de la Digi24, ca Rusia va incerca ingerințe in alegerile care vor avea loc in țara noastra. Acesta a mai explicat ca Romania este o țara pivot pentru NATO

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana va anunța daca intenționeaza sau nu sa candideze la alegerile prezidențiale dupa summitul Alianței de la Washington din iulie. El a precizat ca pentru a nu pleca in acelasi timp cu secretarul general al NATO, in luna octombrie, atunci cand le expira mandatele,…