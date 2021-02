Marius Florea a declarat, marti, pentru AGERPRES, dupa ce a castigat un mandat de patru ani in functia de presedinte al Federatiei Romane de Scrima, ca nu este genul de persoana care sa promita, ci va realiza tot ceea ce si-a propus. "Eu nu promit, eu fac. E o diferenta. Daca promit si nu fac, este egal cu zero. Voi continua proiectele incepute cu echipa pe care o am, cu Roxana Barladeanu secretar general am lucrat foarte bine. Iar eu consider ca echipa este cea mai importanta de fapt", a afirmat Florea. Presedintele a mentionat ca primul obiectiv al sau si al federatiei este castigarea unei medalii…