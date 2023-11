Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism Paralela 45 a prezentat, la hotelul Gural Premier Belek, Antalya, rezultatele colaborarii in 2023 cu partenerii turci, reprezentantii hotelurilor Gural Premier Antalya. Anul 2023 a fost marcat de un numar record de turisti romani care au mers in vacanta in Antalya (430.000), in contextul…

- Students will benefit from free tickets to theater and opera performances and access to museums in the cities where the UniFEST student festival will take place, which starts on Friday.According to a press release from the Union of Students from Romania sent to AGERPRES on Thursday, the festival…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 5 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul rock simfonic susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijor Remus Grama, și binecunoscuta trupa rock Vița de Vie. In program: „Alunga tacerea”, „Hai hui”, „Iamma”, „Ieri”, „Lasat pustiu”,…

- Echipa patronata de familia Mititelu, FCU Craiova, o va intalni vineri, de la ora 21.30, pe teren propriu, pe Rapid Bucuresti. Partida conteaza pentru etapa a 7-a din Superliga si va fi arbitrata de Catalin Popa (Pitesti). Descopera oferta Superbet pentru partida cu Rapid! Acesta va fi ajutat la cele…

- Actualizare min 40: Ceahlaul iși majoreaza avantajul la 2-0, gol marcat de Savu. Actualizare: Ceahlaul deschide scorul in minutul 30, golul fiind marcat de fundașul Cristian Jalba, cu o lovitura de cap din apropiere, dupa un șut al lui Neicuțescu. Știre inițiala: Etapa a 3-a a Ligii a II-a debuteaza…

- Etapa a 3-a a Ligii a II-a debuteaza in aceasta dimineața, 19 august de la ora 11.00 și capul de afiș este disputa intre Viitorul Pandurii Targu Jiu și CSM Ceahlaul Piatra Neamț. Nemțenii vin dupa un rezultat și un joc foarte bun etapa precedenta, pe teren propriu, impotriva celor de la CSM Reșița.…

- Profesorii și polițiștii au anunțat ca nu și-au primit salariile inainte de minivacanța de 4 zile de Sfanta Maria. Motivul este protestul angajaților din Finanțe, relateaza Realitatea PLUS.Deși a fost anunțata zi de salariu vineri, 11 august, pentru profesorii și ceilalți angajați din sistemul de Educație.Astfel,…

- Potrivit sindicalistilor, vineri, se protesteaza la Ploiesti, Piatra-Neamt, Satu Mare, Botosani, Timisoara, Vrancea, Bacau, Craiova, Buzau, Iasi, Constanta, Galati, Teleorman, Botosani.In cursul zilei de joi, finantistii au anuntat ca declanseaza protestele in intreaga tara, in urma aparitiei proiectului…