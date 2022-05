Stiri pe aceeasi tema

- Incepe cea de-a 42-a ediție a Festivalului internațional de literatura „Tudor Arghezi”, in județul Gorj. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale sub patronajul Consiliul Județean Gorj și Ministerului Culturii, in colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania, și in parteneriat…

- Trei instituții din județul Gorj participa sambata la evenimentul național „Noaptea Muzeelor”. Acestea sunt: Muzeul de Istorie,Muzeul de Arta din Targu JiuMuzeul „Tudor Arghezi” de la Targu-Carbunești. Organizatorul principal al evenimentului este Consiliul Județean Gorj. Parteneri sunt: Liceul de Arte…

- Marți se va redeschide cinematograful – bijuterie pe care Primaria Timișoara l-a reabilitat in Piața Balcescu. Gala Festivalului Filmului European redeschide activitatea la Cinema Victoria, dupa 30 de ani. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei…

- Mesajul cunoscutul șlagar “Iubiți și cainii vagabonzi” al regretatului Mihai Constantinescu se pare ca nu are succes in orașul Targu Neamț. Spunem asta, pentru ca, de mai multa vreme, in ciuda reapariției a unui numar insemnat de caini fara stapan pe strazile orașului și in ciuda eforturilor administrației…

- Șapte scriitori valoroși, nominalizați la cea de-a VI-a ediție a Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia. Luni, 9 mai 2022, de la ora 11.00, la Casa memoriala „Lucian Blaga” Lancram, va avea loc cea de-a VI-a ediție a prestigiosului Premiu Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala de Folclor din Romania, a organizat sambata 9 aprilie 2022, in Sala Mare a Casei de Cultura…

- Consiliul Județean Argeș anunța ca Teatrul Al. Davila are o noua conducere, interimara, dupa demisia lui Felix Goldbach. Incepand de astazi, vineri, 01 aprilie 2022, conducerea Teatrului Alexandru Davila va fi asigurata de Mihaela Nina, care va ocupa funcția de manager interimar pana la incredințarea…

- Peste 30 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la prima editie a Targului de carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la finele lunii mai. Evenimentul va fi organizat de Biblioteca Judeteana Bod Peter, Consiliul Judetean Covasna,…