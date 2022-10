Stiri pe aceeasi tema

- Autorul „Versetelor satanice” Salman Rushdie și-a pierdut vederea la un ochi in urma atacului comis pe o scena la un eveniment literar din vestul statului New York in luna august, a declarat agentul sau, informeaza Reuters.

- Scriitorul Salman Rushdie și-a pierdut vederea la un ochi și nu-și mai poate folosi una dintre maini, ca urmare a atacului suferit in timp ce se pregatea sa susțina o prelegere in statul american New York, in august, cand a fost injunghiat de mai multe ori, relateaza The Guardian.

- Premiul Nobel pentru Literartura se acorda in luna octombrie, iar ”campania incepe acum”, amintește filosoful francez Bernard-Henri Levy care noteaza in publicația Journal du dimanche ca scriitorul Salman Rushdie ar trebui sa primeasca in acest an prestigioasa distincție, relateaza AFP, citata de Agerpres…

