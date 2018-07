Scriitorul Dan Miron aduce la Timisoara cel mai recent roman al sau

Romanul ”Asculta Muzica”, semnat Dan Miron a aparut la editura Polirom, anul acesta. Prezentarea acestuia la Timișoara are loc vineri, 27 iulie, de la ora 18:00, la libraria La Doua Bufnițe.

Romanul spune povestea „unui intelectual ratat, unui scriitor aspirant si unui tanar politician care graviteaza in mod misterios in jurul unei tinere studente, prostituata solitara, cu totii fiind pusi in miscare de legi necunoscute, contrapunctice.

Destinele, ca tot atitea linii melodice, se intersecteaza doar pentru a se indeparta din nou, insa vietile lor ascund un inteles profund, care…