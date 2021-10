Stiri pe aceeasi tema

- Livae Nanjikana și Junior Qoloni, marinari cu experiența, au plecat din Insulele Solomon, pe 3 septembrie, și au fost recuperați de salvatori 29 de zile mai tarziu, din apele teritoriale din Papua Noua Guinee. Deși mai calatorisera pe Marea Solomon, din Pacificul de Vest, cu barca lor cu motor de 60…

- Scriitoarea australiana Laura Jean McKay a castigat prestigiosul premiu pentru literatura SF Arthur C. Clarke cu romanul sau de debut ''The Animals in That Country'', titlu imprumutat din denumirea unui poem scris de Margaret Atwood, la randul ei castigatoarea acestei distinctii in anul 1987, potrivit…

- Femeia salvata de pe insula croata Krk, care nu-și amintea cum a ajuns acolo, de unde a venit și cine este, a fost indentificata ca fiind un fost designer slovac de bijuterii care a trait in SUA și a fabricat piese inclusiv pentru vedete, informeaza The Guardian.

- Olanda a fost timp de zeci de ani țara cu cea mai inalta populație din lume, insa oamenii de știința au constatat ca olandezii incep sa scada in inalțime, potrivit unui studiu al Institutului de Statistica și al Institutului Național de Sanatate Publica, citat de CNN și The Guardian . Deși inalțimea…

- Noul ministru al educatiei, Abdul Baqi Haqqani, a prezentat o serie de noi politici care vor reglementa accesul femeilor afgane la educatie superioara, potrivit The Guardian.Intr-o conferinta de presa, Haqqani a declarat ca femeile vor avea voie sa isi continue studiile universitare, dar va fi obligatoriu…

- Actorul, regizorul si producatorul de film Mel Brooks, 95 de ani, a scris prima sa carte de memorii. "All About Me!: My Remarkable Life in Show Business" va fi publicata pe 30 noiembrie de Penguin Random House in Statele Unite si in Marea Britanie, scrie The Guardian. Volumul va acoperi de…

- Cheltuielile barbatilor pentru achizitia de bunuri cauzeaza cu 16% mai multe emisii care contribuie la incalzirea climatica in comparatie cu cele ale femeilor, in pofida faptului ca sumele alocate sunt similare, a constatat un studiu citat miercuri de The Guardian. Cea mai semnificativa diferenta…

