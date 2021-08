Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden au mers duminica la baza militara din Dover, Delaware, pentru a-și prezenta respectul celor 13 militari americani uciși in atacul de la Kabul, ale caror trupuri au fost aduse acasa.

- Președintele Joe Biden a venit joi seara in fața presei cu un discurs plin de emoție dupa atentatul comis de sinucigașii Statului Islamic langa aeroportul din Kabul, soldat pana acum cu peste 85 morți, inclusiv 13 militari americani, și sute de raniți. Pe un ton ferm, domnia sa a promis sa-i urmareasca…

- Președintele Joe Biden a declarat miercuri ca va menține trupele americane in Afganistan pana cand va fi evacuat și ultimul american, chiar daca asta inseamna sa depașeasca termenul agreat pentru retragere, de 31 august.

- ”Președintele Joe Biden nu a crezut ca este inevitabil ca talibanii sa preia controlul asupra Afganistanului.El a crezut ca forțele naționale de securitate ale Afganistanului pot face un pas inainte și pot lupta, pentru ca am petrecut 20 de ani, am cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a le antrena,…

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Un barbat de 96 de ani, din Cluj Napoca, a plecat de acasa in urma cu trei zile, dar nu s-a mai intors. Alertați de rude, polițiștii l-au descoperit pe zi.Ioan H. a plecat joi prin oraș, scrie Monitorul de Cluj. Urma sa ajunga in cartierul Manaștur, dar nu a mai revenit acasa. Absența acestuia a alertat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, relateaza agentia Reuters. Suverana in varsta de 95 de ani a fost insotita de ceilalti cei…

- Polițiștii au audiat pana acum zeci de persoane, membri ai familiei, apropiați și angajați ai societații comerciale a omului de afaceri. Anchetatorii au ridicat imagini de pe traseul pe care a mers Crișan și din blocul in care locuia. Potrivit unor surse, soția omului de afaceri ar putea ajunge la apartamentul…