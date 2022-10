Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Cumpanaș s-a nascut la Timișoara și traiește de mulți ani in Bucureșți, fiind unul din membrii formației Special Guest Orchestra. Fost membru al trupelor timișorene Amala și Cargo, artistul ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit o serie de amanunte interesante din cariera sa. La varsta…

- In perioada 23-25 septembrie 2022 are loc o actiune de regenerare prin arta pe zidul de sprijin al Pasarelei „Octav Bancila", din apropierea fostei fabrici de tigarete. Initiativa are loc in cadrul RegenerARTE si Street Delivery Iasi. Zeci de artisti din Iasi se vor uni pentru spectacole de jonglerii…

- O delegație trimisa de Asociația Foștilor Deținuți Politici din Romania este primita, luni, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea dintre șeful Executivului și conducerea AFDPR incepe la ora 9 și va dura circa o ora. Premierul Ciuca anunța, acum un an, ca in Romania se vor inființa…

- Din 16 octombrie, AirConnect va zbura spre București și, din vara viitoare, spre Constanța. ”Am purtat discuții și in curand vom avea un nou operator aerian pe aeroportul nostru. Din data de 16 octombrie 2022 compania aeriana romaneasca AirConnect va opera 5 zboruri pe saptamana intre Suceava și București,…

- Compania CFR SA a anunțat marți ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru modernizarea infrastructurii feroviare și creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pe secțiunea Ronaț Triaj – Arad. Lucrarile de modernizare fac parte din obiectivul de investiții „Modernizarea liniei CF Caransebeș…

- CNAIR a semnat, luni, contractul pentru proiectarea și execuția Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrazii Sibiu-Pitești cu Asocierea WEBUILD SPA – TRANCRAD SRL. Valoarea contractului este de 5,323 miliarde de lei, fara TVA, iar lungimea acestei secțiuni de autostrada este de 37,4 km. „CNAIR a semnat…