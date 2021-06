Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit UEFA.com, turneul de fotbal EURO 2020, ce are loc intre 11 iunie- 11 iulie, este gazduit de 12 orașe de pe continent, printre care și București. Semifinalele si finala se joaca la Londra. Nefiind calificata la aceasta competiție, echipa Romaniei va fi spectatoare la acest turneu final. Primul…

- Alte 55 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in țara noastra, dupa procesarea a 5.440 de teste. Din numarul total de cazuri, doua sunt de import: 1-Marea Britanie, 1-Irlanda.

- Sportivii romani care trebuiau sa concureze, duminica, in cea de-a doua zi de intreceri de la Split (Croatia) din cadrul Cupei Europei la aruncari, au fost scosi din competitie, din cauza unui sportiv testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza FR Atletism.

- Atletii romani care trebuiau sa concureze duminica la Cupa Europeana de aruncari de la Split (Croatia) nu au mai putut-o face din cauza faptului ca un membru al delegatiei a fost testat pozitiv sambata la noul coronavirus, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Atletism. ''Ghinion…

- Fostul presedinte peruan Martin Vizcarra a anuntat ca a fost depistat pozitiv la coronavirus, la sase luni dupa ce s-a vaccinat anti-COVD-19 anul trecut inainte de lansarea oficiala a programului de imunizare, ceea ce a declansat un scandal politic, transmit AFP si dpa.

- Alte 917 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (1- Egipt). Numarul total teste efectuate – 4469, dintre care 712teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 228 370. Din…

- Serbia a vaccinat in weekend mii de cetateni din tarile vecine Bosnia-Hertegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru sau Croatia, relateaza duminica dpa, potrivit AGERPRES. Sambata, un numar de 9600 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate unor cetateni straini doar in regiunea capitalei…

- Europarlamentarul și copreședintele Partidului USR-PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat recent pe pagina de Facebook ca are COVID-19. „Am primit acum cateva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din pacate, este pozitiv. Cei cu care am intrat in contact zilele trecute au fost informați, eu sunt de astazi…