- In toamna, Gheorghe Dinca a fost vizitat de agenții FBI, care i-au intocmit un profil detaliat celui banuit ca ar fi comis numeroase atrocitați, in Caracal. Specialiștii l-au descris ca fiind un caz unic, difereit de modul de operare al criminalilor din Statele Unite. Aceste lucruri sunt dezvaluite…

- Scoția ar putea deveni prima țara europeana care sa interzica lovirea mingii cu capul de catre copiii sub 12 ani, informeaza BBC. Interdicția ar putea fi introdusa in urmatoarele saptamani, deoarece este posibil sa existe o legatura intre fotbal și afecțiunea cerebrala numita demența, anunța MEDIAFAX.Asociația…

- Presa britanica a anuntat, joi, ca micii fotbalisti scotieni nu vor mai avea dreptul sa loveasca mingea cu capul la antrenamente inainte de a implini 12 ani, din cauza riscului de dementa la varsta adulta. Conform BBC , Federatia scotiana de fotbal (SFA) intentioneaza sa anunte oficial aceasta interdictie…

- Un tanar in varsta de 18 ani a decedat in Belgia in urma unei insuficiente respiratorii atribuite de autoritati utilizarii tigaretelor electronice (practica denumita “vaping”) si unui amestec de ingrediente nocive dintr-o astfel de tigareta electronica – primul caz de acest fel inregistrat in aceasta…

- Vreti sa "scapati de Brexit"? "Votati SNP" la alegerile legislative britanice din 12 decembrie, a pledat, vineri, Nicola Sturgeon, șefa mișcarii de independența a Scoției, lansând campania electorala a partidului sau la Edinburgh, Scoția, scrie Rador, citând La Libre…

- Oficiali nord-coreeni si americani au purtat discutii in octombrie pentru prima data dupa ce presedintele SUA Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit in iunie sa redeschida negocierile de denuclearizare, dar ele au esuat, in timp ce emisarul Coreii de Nord a declarat ca Statele…

- Patru barbați au incercat sa introduca in Australia 400 de kilograme de metamfetamina, ascunse in 768 de sticle de chili, informeaza CNN. Cutiile trimise din Statele Unite in Australia au fost declarate la vama din Sydney ca avand sticle de sos iute Sriracha,o marca celebra in toata lumea. Un test efectuat…

- Departamentul american al Justitiei a deschis o ancheta penala asupra modului in care a fost lansat dosarul privind amestecul Rusiei in scrutinul prezidential din 2016, incheiat cu victoria lui Donald Trump.