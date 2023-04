Scor ireal la un meci de fotbal din România. La pauză era 18-0! ARO Campulung Muscel s-a impus de o maniera categorica, scor 22-0, impotriva celor de la Juventus Bascov, intr-o partida din liga a patra din județul Argeș. La pauza, scorul era unul neverosimil: 18-0, dupa cum se arata pe pagina de Facebook a clubului argeșean. Florin Costea (37 de ani), fostul jucator al celor de la FCSB, a punctat de 7 ori. Simon Mazarache (30 de ani), fostul jucator de la Petrolul Ploiești, CS Universitatea Craiova, Juventus București sau Concordia Chiajna și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, trimițand balonul in plasa de 4 ori. Andrei Nila (37 de ani), și el… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

