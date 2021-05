Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre liceele din Craiova au specializari la care elevii nu participa la repartizarea computerizata pentru admiterea in clasa a IX-a. Este vorba de specializarile vocaționale care exista inclusiv la liceele teoretice sau tehnologice. Elevii susțin probe speciale pentru admitere, iar la multe…

- Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova are o noua specializare la admiterea din aceasta vara. Este vorba de o clasa de educator- puericultor. Elevii care vor sa fie admisi la aceasta clasa vor sustine patru probe practice, la fel ca si cei care vor sa fie admisi la clasele de educator-invatator.…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustsine admitere daca vor ca in clasa a V-a sa invete in clase cu program intensiv pentru studiul unei limbi straine. Admiterea se va organiza dupa terminarea cursurilor pentru acest an scolar si va consta intr-o proba scrisa la limba straina pe care vor sa o studieze in…

- Directorii scolilor gimnaziale din Craiova cautate de parinti au cerut solutii la Ministerul Educatiei in privinta situatiilor de la inscrieri. Parintii isi fac mutatie in circumscriptia scolii la care vor sa-si inscrie copilul si in acest fel planurile de scolarizare cresc brusc si cu 50%. Managerii…

- Elevii vor reveni la cursuri dupa vacanța de Paște. Minsterul Sanatații și Ministerul Educației au emis un ordin comun care prevede cum se vor desfașura cursurile pe viitor. Școlile vor funcționa in doua scenarii. Acolo unde rata de infectare este mai mica de 1 la mie, participa la cursuri cu prezența…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi simularea evaluarii nationale. In Dolj sunt doua scoli in care nu se organizeaza deloc simularea pentru ca au aparut mai multe cazuri de COVID 19. Mai sunt insa alte doua scoli din Craiova la care nu participa cate o clasa a VIII-a. Conducerea Inspectoratului Scolar…

- La nivelul judetului Dolj au fost organizate 97 de centre pentru ore remediale in programul national pilot „Scoala dupa scoala”. Inspectorul scolar general, Alexandru Gidar, a precizat insa ca dupa modificarea ordinului care reglementeaza acest program poate creste numarul centrelor de pregatire, pentru…

- Ministerul Educației a emis o instrucțiune care a fost transmisa tuturor inspectoratelor școlare și tuturor școlilor, pentru clarificarea aplicarii prevederilor referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile incadrate in scenariul roșu, precum și pentru clarificarea posibilitații prezenței…