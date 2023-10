Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 264 de elevi din Salaj ce absentau de la cursuri au fost identificati, miercuri, in cadrul unei actiuni comune a politistilor si jandarmilor din Salaj prevenirea absenteismului si a abandonului scolar, a consumului de tutun si bauturi alcoolice, a traficului si consumului de substante interzise,…

- In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Elevii din Capitala ar putea fi testați cu aparatele Drug Test la școala, de medici sau de experți antidrog. Aceasta este una dintre propunerile autoritaților din București, alaturi de obligativitatea efectuarii unor analize de sange anuale, inainte de inceperea anului școlar, dar și de introducerea…

- Politisti continua sa actioneze pe raza judetului Braila, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violenta, prevenirea traficului si consumului de droguri, precum si pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. Politisti continua sa actioneze pe…

- In ultima noapte, polițiștii Serviciului Rutier Timiș și Biroului Rutier Timișoara au acționat in Timișoara și in zona periurbana pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan. De asemenea, polițiștii au continuat informarea participantilor la trafic cu privire la recentele…

- Acțiuni ale polițiștilor pentru prevenirea consumului de droguri și alcool la volan, la Timișoara. Oamenii legii au discutat cu șoferii despre riscurile la care se expun in cazul in care urca la volan bauți sau drogați, dar și despre modificarile legislative din ultima perioada.

- In perioada iulie – septembrie a.c., Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bacau organizeaza, in cadrul mai multor Școli de vara din județul Bacau, activitați de informare și educare a copiilor și tinerilor cu privire la efectele și consecințele consumului de alcool, tutun și…

- 60 de copii sunt zilele acestea la tabara *Ecumenica din Targu Lapuș*. Copiii, cu varste intre 10 și 15 ani, din diferite zone ale țarii, au venit in tabara tocmai in Maramureș, la Targu Lapuș. „Polițiștii de prevenire a consumului si traficului de droguri și a criminalitații s-au intalnit cu copiii…