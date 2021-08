Școlile din sectorul 1 își pot deschide terenurile de sport pentru locuitori Cetatenii vor avea acces in incinta curtilor si terenurilor de sport in aer liber ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului Local din 3 august , ce aproba un regulament pe aceasta tema. “Este permis accesul cetatenilor, denumiti in continuare utilizatori, la curtile si terenurile de sport in aer liber ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 indicate cu marcajul ‘Acces liber’. Zonele in care nu va fi permis accesul cetatenilor vor fi marcate cu anuntul ‘Acces permis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

