- Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, in cursul zilei de astazi, din cele 114 unitați administrativ teritoriale din județ 26 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 27 au cate un caz in evoluție, 39 au sub cinci cazuri in evoluție, 12 au sub zece cazuri in evoluție iar 10…

- Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, Rafila a vorbit, joi, la Digi24, despre punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sanatații referitor la evoluția Covid-19 in regiunea europeana. "Ingrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește…

- Toti cei 287 de elevii din localitatea Bivolari vor incepe scoala din fata calculatorului, in acest moment, localitatea aflandu-se in scenariul rosu, singurul din judet: adica sunt peste 3 cazuri confirmate la mia de locuitori de imbolnaviri cu Covid-19. Mai exact, la Bivolari au fost inregistrate,…

- Restaurantele și cafenele din cinci comune din județul Iași nu se deschid in interior de la 1 septembrie deoarece incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași…

- La data de 26 august 2020, de la inceputul pandemiei, in Alba sunt consemnate 1045 de persoane pozitive , 818 persoane vindecate și 42 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 490 de probe, 300 la DSP si 190 la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 56.515. In ultimele…

- bull; Un numar total de 92 de persoane sunt izolate la domiciliu. Acestea reprezinta numarul de persoane confirmate cu noul coronavirus, dar care au fost externateLa ora actuala, potrivit informarii transmise de Prefectura Constanta, sunt 105 cazuri de infectare in randul personalului din spitalele…

- In Timiș, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt active joi, 30 iulie, noua focare de Covid-19. Cele mai multe cazuri de coronavirus au aparut in spitale și fabrici. In Faget, localitate aflata de duminica in carantina, numarul de cazuri confirmate ramane constant, in ultimele zile, conform…

- Premierul Ludovic Orban spune ca exista un risc crescut de creștere a epidemiei, ca sunt peste 900 de localitați afectate de Covid, dar ca nu este demarata procedura de carantinare pentru nicio localitate, cu atat mai puțin pentru un județ. Totuși, premieurl spune ca sunt 3-4 localitați care se afla…