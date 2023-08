Potrivit presei locale din Iasi, 4 elevi au dus Romania pe primul loc la nivel mondial, la geografie, 2 fiind din Iasi. Ei si profesorii lor explica ce se afla in spatele unui mare succes. Elevii romani au facut cinste tarii lor la Olimpiada Internationala de Geografie, care a avut loc in perioada 8-14 august la Bandung, Indonezia. Lotul Romaniei a ajuns pe primul loc, cucerind astfel titlul de campioni mondiali in geografie. Printre cei patru membri ai lotului se numara si doi talentati elevi ieseni, Daniel Nicolae Hanganu si Tudor Sebastian Olariu. Daniel, elev al Colegiului National, a obtinut…