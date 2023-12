Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 Decembrie 2023, ora 13:00, va avea loc in cadrul Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitați Focsani, un nou workshop cu tematica ”Efectele experiențelor cultural-educative asupra sanatații noastre”. Acest workshop face parte din programul lunar „Scoala parinților” si va fi susținut…

- • Efectele utilizarii Tehnicilor de Stimulare Kinetoteapeutica a bebelușilor – un nou workshop din proiectul ” Școala Parinților”. In data de 24 noiembrie 2023, cu incepere de la ora 13.00, va avea loc la Centrul Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitați Focșani, intalnirea cu parinții și publicul…

- Se vorbește foarte mult in ultima vreme despre Kombucha, numita și bautura elixir. Tu știi ce este, mai exact, și care sunt beneficiile reale pe care le poate aduce sanatații tale? Despre toate acestea și nu numai discutam in materialul de fața. Ce este kombucha? Kombucha este un preparat din ceai negru…

- Vineri, 27 octombrie 2023, ora 13.30, va avea loc in cadrul Centrului Comunitar pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, strada 8 Martie, Nr 1, un nou workshop cu tematica: ”ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR CU TULBURARI DIN SPECTRUL AUTIST – EFECTELE RUTINEI SI A COMUNICARII EFICIENTE IN VIATA COPILULUI”.…

- ACTIVITAȚI PREVENTIVE DERULATE DE SPECIALIȘTII ANTIDROG DIN CADRUL CPECA JUDEȚUL VRANCEA, IN COLABORARE CU REPREZENTANȚI AI IPJ VRANCEA , CJRAE VRANCEA ȘI ELEVII COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,SPIRU HARET” FOCȘANI JOI, 12 octombrie 2023, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog…