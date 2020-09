Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de inceperea anului școlar 2020-2021, in evidențele Inspectoratului Școlar Județean Mureș se afla 138 de cladiri școlare fara conexiune la internet, a anunțat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, prof. Sabin Gavril Pașcan, inspector școlar general adjunct.…

- Prof. Sabin Gavril Pașcan, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, a anunțat joi, 10 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, ca in cazul in care situația epidemiologica generata de pandemia COVID-19 va duce la activarea scenariului care prevede desfașurarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi Scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant din județul Mureș, pentru inceputul anului școlar 2020-2021. Scenariile au fost elaborate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant, au primit avizul Inspectoratului…

- Ajutorul se acorda la nivel național, iar acesta este primul an in care apare acest tip de sprijin. Astfel, copiii cei mai dezavantajați din invațamantul de stat preșcolar, primar și gimnazial, vor primi un tichet social pe suport electronic in cuantum de 500 de lei/an școlar. Directorul executiv adjunct…

- Triajul epidemiologic prin masurarea temperaturii la școala nu va mai fi inclus in ghidul cu recomandari de la Ministerul Sanatații, care urmeaza sa fie facut public in urmatoarele zile. "Termometrizarea, dupa cum știți in prezent, este recomandata in instituții, in supermarketuri, aduce un…

- Aproximativ 68.000 de mureșeni incadrați in categoria ”persoanelor defavorizate” vor beneficia de maști gratuite imptrotiva COVID-19 din partea Guvernului Romaniei, care vor fi distribuite prin intermediul autoritaților publice locale. Deși conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș a trimis necesarul…

- Dupa cum am anunțat ieri, potrivit datelor oficiale de la Insitutul Național de Sanatate Publica, județul Brașov a ajuns duminica la 1022 de cazuri de infectare cu coronavirus! Au fost 45 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Ce spun specialiștii brașoveni: Directorul executiv al Direcției de Sanatate…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Evaluarea Naționala a inceput – Cum s-a desfașurat triajul epidemiologic in Alba și accesul copiilor in școala Examenul de Limba și literatura romana de la Evaluarea Naționala 2020 a inceput la ora 9:00, iar absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva…