- La data de 4 octombrie in jurul orei 20:40, politiștii Sectiei de Politie Rurala 5 Darmanești au fost sesizati de catre o femeie din satul Humoreni, comuna Comanești ca in zona drumului public din localitate este un scandal intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat echiajele din cadrul…

- Primaria comunei Berchisesti, in parteneriat cu Federația Romana de Rugby, Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului, „Mini Rugby pentru toți” și „Te Aud Romania” organizeaza duminica, 9 octombrie a.c., ediția a X-a a Turneului Național de Mini Rugby „Viorel Lucaci”, eveniment traditional atat pentru localitatea…

- Profesorul Ovidiu Milici saluta poziția adoptata de președintele Autoritații Teritoriale de Ordine Publica – ATOP, consilierul județean Tudor Placinta și de prefectul Alexandru Moldovan, dupa ce peste 5.000 de pescari amatori au solicitat intervenția pentru stoparea starii de degradare fizica și biologica…

- Primarul Radauțiului Bogdan Loghin a convocat in ședința directorii tuturor unitaților de invațamant din municipiu pentru a se asigura ca noul an școlar debuteaza fara probleme. ”Noul an școlar incepe in cateva zile, astfel ca am organizat o intalnire cu toți directorii instituțiilor de invațamant din…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost prezent alaturi de buciumași, calareți dar și de Ansamblul ”Ciprian Porumbescu” la Hora de la Prislop eveniment care a ajuns la a 50-a ediție. El a dedicat o strigatura speciala cu aceasta ocazie. ”Hora de la Prislop a ajuns la a-50-a ediție.…

- Casa Județeana de Pensii Suceava este prima instituție din județ care a aderat la un program pilot de implementare a unui sistem electronic de programare care va elimina cozile la ghișee și va contribui la creșterea calitații serviciului public oferit cetațenilor, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan.…

- IMMUNE Building Standard™, standardul creat pentru a atenua efectele pandemiei de Covid-19, iși continua expansiunea globala inceputa in 2020. Dupa birouri, spații industriale și rezidențiale, standardul lansat la inițiativa Genesis Property, membru al European Property Federation, acopera acum și cladirile…