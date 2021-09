Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice sunt eroii din perioada de criza si raman modelatori ai viitorului, afirma presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Simion Hancescu, in mesajul transmis cu ocazia inceperii anului, precizand insa ca guvernantii le-au intors acestora spatele. ”Cadrele didactice…

- Un sondaj realizat de organizația World Vision inainte de inceperea anului școlar aduce in discuție așteptarile elevilor, dar și pe cele ale profesorilor, din mediul rural. Elevii vor digitalizare și o școala fara bullying, in vreme ce cadrele didactice spera ca educația va primi anul acesta o alocare…

- Elevii si angajatii din unitatile de invatamant ar trebui sa fie testati saptamanal, la scoala, de catre angajatii Directiei de Sanatate Publica (DSP), pentru a evita raspandirea virusului in mediul propice reprezentat de unitatile de invatamant, este de parere presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Noul an școlar bate la ușa. Masurile impuse pentru noul an școlar cuprind, din nou, inclusiv varianta cursurilor online. „Școala online a fost un dezastru. Aceste masuri le iau elevilor dreptul la educație” a declarat Bogdan Ivan. Noul an școlar va incepe pe 13 septembrie. Autoritațile au anunțat ca…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut astazi un nou apel catre suceveni sa se vaccineze anticovid și a adresat o rugaminte speciala catre cadrele didactice sa faca același lucru pentru a incepe noul an școlar fața in fața. ”Am vazut ca personalul medical este vaccinat in proporție destul…

- Comuna Salcioara, Județul Dambovița a semnat in cursul lunii iulie 2021 contractul de finantare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din Post-ul ANUNȚ DE INCEPERE PROIECT „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitații…

- Asociațiile de elevi au depus o plangere penala pe numele ministrului Educației pentru abuz in serviciu. Sorin Cimpeanu este acuzat de nepublicarea normelor de aplicare pentru ordonanța de urgența privind decontarea transportului. Ministrul a anunțat ca metodologia privind decontarea transportului pentru…

- „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc 100 de milioane de lei destinati decontarii navetei elevilor. (…) Avem acest proiect de ordonanta pe agenda sedintei de Guvern de astazi. (…) Pentru a fi decontabile trebuie sa fie reglementate, trebuie sa fie in cadrul legal. Naveta elevilor presupune…