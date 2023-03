Stiri pe aceeasi tema

- 45 de tineri au fost desemnați caștigatori ai concursului de proiecte din cadrul celei de-a 8-a ediții a programului „Permis pentru viitor”, și obțin finanțare pentru a urma anul acesta cursurile școlii de șoferi pentru categoriile B, C și BE; Finanțarea oferita de MOL Romania acopera costurile școlii…

- Permis de conducere digital și școala de șoferi la 17 ani. Modificari importante la codurile rutiere, propuse de Comisia Europeana Regulile pentru obținerea unui permis de conducere digital ar urma sa se schimbe: de exemplu varsta. Tinerii vor putea invața sa conduca de la 17 ani. Normele de siguranța…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu afirma, duminica, intr-o postare, ca de 4 ani se stia ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre si ca Liviu Stafie, fostul sef al DSP Iasi, stia ca se reutilizeaza dispozitivele pentru pacientii cu tulburari de ritm ale inimii. Fii la curent cu…

- Cat de grava este situatia din Republica Moldova, si cum este pregatita Romania sa raspunda unei situatii de criza? Cum trebuie inteles mesajul presedintelui Iohannis ca Romania va ajuta Republica Moldova "in orice situatie"? Este actuala coalitie una "geopolitica", gandita de presedinte ca sa treaca…

- A fost șoc mare pentru mai mulți șoferi vineri dimineața la Cluj-Napoca, dupa ce și-au gasit mașinile cu geamurile sparte. Totul s-a intamplat pe strada Campul Painii, unde 21 de autoturisme au fost lovite cu corpuri contondente in zona geamurilor, care au fost sparte, iar interioarele autoturismelor…

- Elevii de gimnaziu se pot inscrie pana pe 8 februarie la CampioMATE, programul care ii ajuta sa invete matematica intr-un mod distractiv si interactiv. Acesta este un campionat de matematica pe echipe in care profesorul va deveni antrenor pe parcursul a cinci etape. Participarea copiilor este gratuita.…

- Laurentiu Dan Leoreanu s-a nascut in 1965 la Roman, judetul Neamt. Despre parinti stim doar ca au reusit sa-i procure in 1983, cu ocazia majoratului, „o racheta de tenis, o pereche de blugi Lewis (n.n. Levi"s), un tricou Puma". Cariera lui Laurentiu Leoreanu incepe cat se poate de cinstit: un an la…

- Clasa politica locala a dat in clocot in aceasta dimineata. Opozitia din Consiliul Local (CL) a blocat numirea unui nou consilier PNL (Marius Rapanu), in locul lui Alin Andries, numit recent intr-o functie de secretar de stat. Rapanu a fost validat deja de instanta, iar decizia de astazi a CL era una…