- Reprezentanții "Școlii de gramatica" au anunțat ca ofera cursuri gratuite de limba romana - nivel A1 (incepator), pentru refugiații ucraineni care doresc sa se familiarizeze cu noțiunile de baza ale limbii și ale culturii romane. Se va intampla din data de 19 martie."Vom preda limba romana…

- Mediul virtual a devenit in ultimii ani gazda multor activitati, printre care si a desfasurarii programelor de cursuri de engleza online. Avand in vedere ca internetul tinde sa cuprinda rapid din ce in ce mai multe domenii, educatia nu este exclusa din aceste etape ale evolutiei si se alatura pionierilor…

- Ce este invațarea integrata de conținut și limba (CLIL)? De ce este eficienta? Cercetarile arata ca elevii care invața o limba straina folosind metoda CLIL sunt mai motivați și mai pregatiți sa faca fața dificultaților lingvistice și academice, descurcand

- Centrul de Catehizare „Osana” al Parohiei „Intrarea Domnului in Ierusalim” din Bacau ofera meditații gratuite copiilor la limba engleza și franceza, nivel incepator. Meditațiile au loc saptamanal in paraclisul bisericii, incepand cu data de 29 ianuarie. In fiecare saptamana, aproximativ 55…

- ​Germania interzice difuzarea în țara a Russia Today în limba germana (RT DE), post lansat în 16 decembrie și a carei transmitere prin satelit fusese deja suspendata. „Difuzarea programului de televiziune RT DE”, care mai poate fi urmarit pe site și pe o aplicație…

- Astazi sunt așteptate rezultatelor testarii COVID in masa in randul elevilor și profesorilor din unitațile de invațamant din județul Buzau. In momentul de fața, peste 20 de clase au suspendate cursurile fața in fața, elevii invațand online. Cele mai multe cazuri se inregistreaza la Școala nr. 11 din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca se pastreaza regula intrarii in online a intregii scoli atunci cand cel putin jumatate din numarul de clase au activitatea fizica suspendata. El a spus ca suspendarea activitatii cu prezenta fizica a unei clase sau grupe se face atunci cand se…

- „E o falsa discuție. FFP2 protejeaza mai bine decat masca chirurgicala, așa cum masca chirurgicala protejeaza mai bine decat masca din material textil, dar noi, in Romania, suntem in situația in care masca nu se porta corect. Oamenii poarta masca sub nas. Nu ne va ajuta, ca oamenii care nu au purtat…