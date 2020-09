Școala de la Carol I și Spiru Haret la Pepsiglas, prin Vintileanca Spiru Haret ne avertiza in 1895 ”Cum arata astazi școala, va arata maine țara”. De atunci au trecut 125 de ani, iar școala de azi este oglinda realitații. Ce vedem astazi cand se redeschid școlile? Un haos instituționalizat și amplificat de prostia și amatorismul managerial al guvernanților, care de aproape șapte luni nu sunt in stare sa pregateasca deschiderea noul an școlar in condiții mai speciale ca urmare a epidemiei de COVID 19. Fac scenarii, emit judecați de valoare aberante, propun soluții science fiction fara nicio legatura cu realitate, din care nimeni nu mai ințelege nimic. Elevi și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

