Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește, in perioada 2 – 4 septembrie 2022, Targul de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania. Comuna din Țara Moților devine astfel, timp de trei zile, capitala turismului rural romanesc. Evenimentul este cel mai longeviv și…

- Inscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia 2022, din septembrie. Specializarile disponibile in oferta educaționala Inscrierile pentru anul 2022-2023 la Școala de Arte și Meșteșuguri, din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, incep din 1 septembrie. Aceasta ofera in planul de școlarizare…

- Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor in doua saptamani, pe data de 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Noul an școlar va avea o durata de 36 de saptamani, noutatea fiind organizarea acestuia in perioade de invatare mai…

- Școala de Arte și Meșteșuguri, din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, lanseaza, in 1 septembrie 2022, inscrierile pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției. Școala este una dintre instituțiile prestigioase de invațamant cultural-artistic din Romania și ofera in planul de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 19 august, pentru edupedu.ro, ca nu este adeptul revenirii la uniforme in școli. „Am vorbit doar de insemnele școlii”, a precizat demnitarul, cu trimitere la declarațiile facute la Antena 3 pe 12 august. „Am vorbit doar de insemnele școlii pe care…

- Libertatea a analizat prețurile rechizitelor necesare unui elev inainte de startul noului an școlar. De la ghiozdan, penar, caiete, acuarele, creioane sau carioci, absolut toate s-au scumpit. Am ales 30 de produse achiziționate cu cel mai mic preț din oferta din august 2021 și am raportat la prețul…

- In perioada 4 – 5 august 2022, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, ai Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, cu specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare…

- Duminica, 10 iulie 2022, la Poiana Calineasa a avut loc ultima etapa a festivalului-concurs „Cultura pentru Cultura” din acest an – proiect unic in Europa. Cu o prezența de peste 400 de pastratori ai tradițiilor și obiceiurilor din 11 comunitați locale din județul Alba, dar și cu o prezența de peste…