Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 2 iunie, la Muzeul de Etnografie „Casa Vergu Manaila” a fost organizat un atelier de cusut motive tradiționale cu elevii clasei a III-a a Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”, coordonați de invațatoarea lor, Georgeta Barbu. Cadru didactic cu o experiența de 41 de ani la catedra, invațatoarea…

- Anul acesta, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, ne spune directoarea Camelia Voicu, are un singur elev șef de promoție. El se numește Mihai Caloian și a absolvit cei patru ani de liceu cu media 10. Mihai Caloian este un tanar din satul Pietrosu, comuna Costești, care viseaza la o cariera universitara. …

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și-a propus ca in acest an sa aduca la Buzau cat mai multe spectacole la care sa aiba acces toate persoanele, inclusiv cele cu dizabilitați. Demersul instituției buzoiene este de remarcat mai ales ca, in Romania, accesul la cultura al persoanelor…

- Miercuri, 11 mai, la sediul Muzeului Județean Buzau, in sala „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 de perechi de opinci”, se va organiza un atelier meșteșugaresc intitulat „Semne Tradiționale Cusute”. Atelierul se va derula in parteneriat cu Școala Gimnaziala „George Emil Palade” din Buzau, care,…

- Școala Gimnaziala „George Emil Palade” iși diversifica oferta educaționala incepand cu anul școlar 2022-2023, prin inființarea unei clase de studiu al limbii engleze in regim intensiv. Este vorba despre clasa a V-a studiu intensiv limba engleza, pentru care inscrierea elevilor se va face in perioada…

- Vineri, 8 aprilie, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzau a avut loc un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Romilor. El a fost organizat de Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman”, impreuna cu Partida Romilor ,,Pro Europa”, Sucursala Județeana Buzau și cu Școala Gimnaziala „Mihail…

- In perioada 4-8 aprilie, patru cadre didactice de la Școala Gimnaziala „George Emil Palade” vor participa, la Florența, in Italia, la cursul de formare „Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”, in cadrul Programului…

- Școala Gimnaziala ”George Emil Palade” Buzau desfașoara programul ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1– Acreditare Educația Școlara (SCH). In cadrul acestui program, in urma unei selecții obiective, transparente și nediscriminatorii, au fost desemnate 6 cadre didactice care vor participa la mobilitațile de formare…