”Școala altfel” și ”Școala verde” la obiectivele societății Vital S.A (FOTO) Luna Martie este luna dedicata APEI, pe care o sarbatorim prin diverse activitați. Anul acesta am deschis porțile obiectivelor noastre pentru ca de la cel mai mic la cel mai mare utilizator al serviciilor noastre sa poata observa mai indeaproape drumul apei. Peste 1500 de preșcolari/elevi/liceeni și studenți au trecut pragul Stației de Tratare și al Stației de Epurare a Apelor Uzate din Baia Mare. Mulțumim colegilor pentru modul in care au gestionat toate aceste vizite și au oferit informații prețioase, dar mai ales adaptate varstei și cunoștințelor fiecarui grup de vizitatori. Obiectivele S.C… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

