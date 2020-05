Școala altfel: Elevii gătesc, își prezintă pasiunile și fac teste pentru examene Școala on-line a schimbat mult și o parte a activitaților cu elevii. De exemplu, la Colegiul Național „Carol I“ din Craiova, saptamana Scoala altfel are ca activitați de succes gatitul, prezentarea unor pasiuni personale, la care se adauga dezbateri pe anumite teme, vizite virtuale și campanii on-line, iar pentru cei din ultimul an de studiu și teste pentru pregatirea in vederea susținerii examenelor naționale. Suspendarea cursurilor a insemnat și schimbarea radicala a activitaților pentru programul educațional Școala altfel. Cadrele didactice au fost nevoite sa se adapteze din mers. Profesorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

