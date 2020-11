Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau ar fi trebuit sa gazduiasca la finalul acestei saptamani un nou turneu de volei, insa, in cele din urma, a fost programata o singura partida. Sambata, incepand cu ora 18, SCM Zalau va infrunta Stiinta Explorari Baia Mare, duelul anuntandu-se unul interesant,…

- Echipa de volei Unirea Dej a invins, scor 3-1, Știința Explorari Baia Mare, pe teren propriu, in a treia etapa a Diviziei A1. Partida dintre Unirea Dej și Știința Explorari Baia Mare a fost prima disputata in a patra grupa a celui de- al doilea turneu al Diviziei A1 la volei masculin. Oaspeții au inceput…

- Handbal Club Zalau a obtinut o victorie categorica in cel de-al treilea turneu organizat de Federatia Romana de Handbal, turneu desfasurat in Sala Polivalenta din Bucuresti. Echipa profesorului Gheorghe Tadici s-a impus cu scorul de 35 – 24 impotriva formatiei de la poalele Feleacului, la capatul unei…

- SCM Timișoara și CSO Voluntari au dat startul grupei C de calificare la Final 8-ul Cupei Romaniei. Partida a avut loc in Sala Transilvania din Sibiu și s-a incheiat cu scorul de 87-85 pentru SCM Timișoara, dupa o revenire demna de orice film de la Hollywood. Echipa din Ilfov a inceput mai bine și s-a…

- Echipa de fotbal Corona Brașov se va deplasa in etapa din acest week-end, la Plopeni pentru meciul cu CSO din localitate. Partida se va disputa sambata, de la ora 15.00. Antrenorul Coronei, Calin Moldovan are incredere in jucatorii lui, pe care ii simte deciși sa se mențina pe poziția pe care se afla…

- Sambata, 24 octombrie 2020, echipa de handbal SCM Ramnicu Valcea joaca acasa cu BV Borussia 09 Dortmund, meci pentru Champions League. Partida va incepe la ora 17.00 si se va desfasura in Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. SCM Ramnicu Valcea, patru partide disputate, din pacate fara nicio…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…

- CSM Arcada Galati a castigat cu scorul de 3-0, la ''masa verde'', partida cu OK Ribola Kastela, deoarece campioana Croatiei nu a efectuat testul Covid-19, potrivit paginii de Facebook a clubului CSM Galati. Partida dintre CSM Arcada si campioana Croatiei era programata, marti 22 septembrie,…