- Echipa feminina a Romaniei a cucerit medaliile de aur, miercuri, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce a invins Rusia in finala cu scorul de 3-0.

- FC Buzau a oferit sambata 17 iulie, un spectacol fotbalistic de zile mari, intr-un meci amical disputat la Ramnicu Sarat, in compania formației Petrolul Ploiești. Buzoienii au caștigat cu scorul de 1 la 0, bifand cel de-al doilea succes notabil din pregatiri, dupa victoria cu 4 la 1 in fața formației…

- Oțelul Galați a ratat promovarea in eșalonul secund la capatul dublei de baraj cu Dacia Unirea Braila, scor 1-1 și 0-1, iar la carma echipei ar putea ajunge Dorinel Munteanu (52 de ani). Eșecul cu Dacia Unirea Braila a condus la plecarea președintelui Comitetului Director, Romeo Moisescu, dar și a antrenorului…

- Campioana europeana in exercițiu, echipa naționala a Portugaliei este gata sa-și apere trofeul la competiția continentala din aceasta vara. Lusitanii au ciștigat ultimul lor meci de pregatire inaintea turneului final, ce va debuta vineri seara la Roma. Portugalia a dispus de reprezentativa Israelului…

- Campioana europeana in exercițiu, echipa naționala a Portugaliei este gata sa-și apere trofeul la competiția continentala din aceasta vara. Lusitanii au caștigat ultimul lor meci de pregatire inaintea turneului final, ce va debuta vineri seara la Roma.

- Echipa CS SCM Timisoara a invins cu scorul de 28-25 (15-8) pe CSM Stiinta Baia Mare, campioana en-titre si liderul la zi in clasament, sambata, pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'', in derby-ul etapei a 7-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, conform news.ro Maramuresenii, desi porneau din postura de favoriti,…

- Nationala Italiei se anunta una dintre marile favorite la Euro-2020, dupa ce a obtinut al optulea succes consecutiv, de aceasta data in meci amical cu Cehia, scor 4-0, conform news.ro Golurile au fost marcate de Immobile, Barella, Insigne si Berardi. Italia va evolua la CE cu Turcia,…

- Simona a avansat in aceasta faza a competitiei dupa ce a invins o in turul secund pe Saisai Zheng.Simona Halep 3 WTA o va intalni pe Elise Mertens Belgia, 16 WTA in optimile turneului de la Madrid.Campioana din Constanta a avansat in aceasta faza a competitiei dupa ce a invins o in turul secund pe Saisai…