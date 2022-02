SCM Vâlcea a bătut-o iar pe Chambray și a obținut biletele pentru sferturile EHF SCM Rm. Valcea este ca și calificata in sferturile de finala ale EHF European League, dupa succesul cu scorul de 32-27 (12-12) in fața lui Chambray Touraine (Franța). Valcea și Chambray au oferit o prima repriza echilibrata, in care s-a mers cap la cap. Dupa 12-12 la pauza, echipa lui Bent Dahl a apasat pe pedala in partea secunda și s-a distanțat pe tabela. Valcencele au gasit mult mai ușor drumul spre gol și au condus cu 25-17 in minutul 49. Pe final, Chambray a mai redus din diferența, insa Valcea nu a tremurat nicio clipa pentru cele doua puncte. S-a terminat 32-27 și Valcea așteapta acum… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

