- Lotul echipei de rugby SCM USAMVB Timisoara a fost completat cu inca un tanar jucator ce provine de la CSA Steaua Bucuresti. Este vorba despre Dragos Lucan, nascut pe 18 martie 1998, la Brasov.

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat un nou transfer. Dragos Lucan, un taloner in varsta de 24 de ani de la CSA Steaua Bucuresti se alatura „leilor” incepand cu luna iulie. Lucan s-a nascut pe 18 martie 1998, la Brașov, si a inceput rugbiul in orașul natal. A plecat repede la București (in 2014), iar din…

- Echipa de rugby tocmai s-a intarit cu un jucator venit de la rivala din Maramureș și care e selectionat la echipa nationala. Alexandru Bucur a semnat cu SCM USAMVB Timisoara din postura de jucator liber, dupa ce a ajuns la finalul contractului cu CSM Stiinta Baia Mare. Bucur (28 ani) e un centru care…

- FR Rugby a anuntat azi si programul play-off-ului Ligii Nationale, dupa ce ieri au fost stabilite partidele din Cupa Romaniei si tintarul din campionat a fost amanat. Astfel, faza a doua a sezonului va debuta pe 13 august si va avea sase runde. Se joaca fiecare cu fiecare iar SCM USAMVB Timisoara are…

- SCM USAMVB Timisoara trebuia sa-si afle azi si programul din play-off-ul Ligii Nationale de rugby, dar tintarul a fost amanat de catre FRR. In schimb, „leii” isi stiu traseul din Cupa Romaniei, competitie al carui trofeu il detine. Banatenii se reintalnesc astfel cu CSU Alba Iulia, prima adversara din…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM USAMVB Timisoara are duminica cel doar de-al doilea joc acasa in noul sezon. „Leii” dau piept cu Universitatea Cluj duminica, in Ronat. Ardelenii au inceput bine sezonul, au fost chiar lideri, dar acum sunt pe locul 2 dupa esecul cu Baia Mare. De partea cealalta, banatenii abordeaza disputa de la…