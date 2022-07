Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Axiopolis Cernavoda s-a calificat in finala Fazei Regionale a Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce, in primele doua partide din Grupa 1 a Regiunii 7, a inregistrat tot atatea victorii, ambele la scoruri fara drept de apel: 12-0 cu Victoria Traian (jud. Braila) si 7-2 cu Victoria Gugesti (jud. Vrancea).…

- Casa Fotbalului a gazduit, luni, 27 iunie, tragerea la sorți a fazei regionale a Cupei Romaniei, ediția 2022/23, care se va disputa intr-un nou format. In noul sezon, Cupa Romaniei va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul viitoarei Champions League. Se da startul in…

- CSM Lugoj a caștigat faza județeana a Cupei Romaniei la fotbal. In finala disputata pe teren neutru, la Șag, CSM Lugoj a invins clar, cu 4-1 (2-0) pe CS Universitatea de Vest din Timișoara, deținatoarea trofeului. Golurile formației lugojene au fost marcate de Victor Garlea (din penalty)…

- „Vulturii” merg in faza nationala dupa izbanda de ieri, organizata pe „Comunalul” din Sag. CSM Lugoj s-a impus cu 4-1 (2-0) in fata celor de la CSU Universitatea de Vest din Timisoara, club aflat in parteneriat cu „Ripi”. Pentru formatia din al doilea municipiu al judetului a deschis scorul portarul!…

- SCM USAMVB Timisoara trebuia sa-si afle azi si programul din play-off-ul Ligii Nationale de rugby, dar tintarul a fost amanat de catre FRR. In schimb, „leii” isi stiu traseul din Cupa Romaniei, competitie al carui trofeu il detine. Banatenii se reintalnesc astfel cu CSU Alba Iulia, prima adversara din…

- Marti, 6 iunie, la sediul Federatiei Romane de Rugby a avut loc tragerea la sorți a partidelor din cadrul Cupei Romaniei ediția 2022. S-au inscris 8 echipe și extragerea s-a facut fara capi de serie. Datele de disputare a partidelor precum și cluburile cu statut de gazde sunt urmatoarele: Sferturi de…

- Federația Romana de Fotbal a facut public noul format al competiției Cupa Romaniei, care va fi aplicat incepand cu noul sezon, ediția 2022-2023, stabilit sa inceapa la data de 6 iulie 2022, cu Faza regionala. ”Competiția va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul […]…

- Fotbalul mic CAMPIONI… CSM Vaslui se impune in finala de la Popeni, comuna Zorleni, si isi adjudeca cel de-al patrulea trofeu consecutiv din istoria Cupei Romaniei la fotbal – faza judeteana. Echipa antrenata de Ionut Chiochiu s-a impus cu 5-2 (4-1) in fata celor de la Vitis Suletea, prin golurile marcate…