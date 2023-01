Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16-27 februarie, liderul staff-ului tehnic al echipei SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara, Dragan Petricevic, va conduce in calitate de selecționer naționala de seniori a Romaniei la o noua acțiune din campania de precalificare la FIBA EUROBASKET 2025 (pregatire și meciuri oficiale). Este vorba…

- Leii din Banat vor juca urmatoarele doua meciuri foarte departe de casa. Primul va avea loc sambata, la Constanța, in Liga Naționala, iar al doilea miercuri, 25 ianuarie, la Dabrowa Gornicza (Polonia), in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup. Intre aceste partide, baschetbaliștii viola nu vor reveni…

- „Leii din Banat” au inceput 2023 cu o infrangere categorica pe teren propriu. CSO Voluntari a castigat cu 97-72 in fata lui SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intr-un joc pe care l-a controlat surprinzator de clar. Baschetbalistii alb-violeti, cu un parcurs excelent la inceputul sezonului, au inregistrat…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- Penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei feminin a fost una foarte interesanta. Cel mai dramatic meci s-a disputat in sala Elite, din Capitala, acolo unde Rapid s-a impus cu scorul de 3-2 in fața celor de la CSM București, dupa ce a revenit de la 1-2 la seturi. CSM, deși a plecat cu [...] Articolul…

- SCM USV Timisoara va juca doar finala mica in Liga Nationala, dupa ce a cedat pe final, in deplasare, cu rivala CSM Stiinta Baia Mare. A fost 11-9 pentru gazde in semifinala disputata in mansa unica, banatenii platind tribut pentru un final de sezon mai putin reusit in campionat. Meciul a fost unul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inregistrat prima infrangere in competitia continentala regionala la care ia parte in premiera. Deja calificati in sferturile Alpe Adria Cup dupa patru victorii succesive, „leii” si-au permis sa fie mai relaxati in Slovacia, unde au cedat ieri seara cu 88-95 in fata…

- Cum titrasem in avancronica de etapa? „Afara nu-i ca acasa”. Și așa a și fost pentru Aerostar in runda a 12-a din Liga a III-a. Invinsa pe nedrept de Metalul Buzau, in meciul de pe teren propriu disputat in tur, echipa antrenata de Mișu Ionescu și-a recuperat punctele sambata, impunandu-se in Crang…