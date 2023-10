Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalist esențial la inceputul sezonului, Damjan Djokovic a ajuns sa fie uitat pe banca la FCSB. Printre favoriții lui Mihai Stoica, mijlocașul central in varsta de 33 de ani nu mai e pe placul lui Gigi Becali. Pentru prima data de cand a semnat cu FCSB, Djokovic a fost rezerva neutilizata. N-a jucat…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Costeiu, judetul Timis, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce autoritatile au descoperit ca a infiintat o adevarata cultura de canabis. Politistii de la BCCO Timisoara, alaturi de un procuror DIICOT – ST Timisoara au efectuat ieri percheziția. „In urma perchezițiilor,…

- „Leii din Banat” au luat ieri seara startul in noua editie a competitiei euroregionale in care a fost invitata si anul trecut – Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a invins-o pe croata KK Dubrava cu 87-69. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus in fiecare sfert al intalnirii: 22-10, 24-23, 24-22 si 17-14.…

- Baschetbaliștii alb-violeti iau startul in cea de-a treia competiție in care sunt implicați in acest sezon, Alpe Adria Cup. Primul joc va fi miercuri, 18 octombrie, la sala Constantin Jude, in compania formației croate KK Dubrava, la ora 19.00. Oponentul nostru se afla pe locul al cincilea intr-o prima…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- Alerta la Timisoara, marti seara, dupa ce o femeie a fost omorata in propria casa. Nenorocirea a avut loc intr-o locuinta din cartierul Calea Sagului.Femeia de 77 de ani era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet.Agresorul…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…