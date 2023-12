Stiri pe aceeasi tema

- Au intrat mai greu in meci, dar revenirea a fost perfecta. SCM Timisoara vine acasa cu o victorie de la Olomouc, in Cheia, unde s-a impus in derbiul rundei, 81-71. Gazdele au inceput perfect si s-au dus la 24-12, banatenii revenind, dar doar putin pana la pauza mare, ratand multe aruncari din afara…

- SCM Timisoara a incheiat o luna noiembrie fara greseala: victorii pe linie atat in campionat, cat si in Alpe Adria Cup. In aceasta seara „leii” s-au impus cu 88-79 pe terenul celor de la CSM Galati in Liga Nationala. Daca luna octombrie a fost una „neagra” pentru baschetbalistii alb-violeti in campionat,…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- SCM Timisoara merge perfect in Alpe Adria Cup, competitie euroregionala in care e lider in grupa B. „Leii” au trecut ieri seara acasa si de cehii de la i BC Geosan Kolin, scor 90-84. Daca in campionat alb-violetii au inregistrat esecuri in ultima vreme, in duelurile „internationale” banatenii au numai…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…

- „Leii din Banat” au luat ieri seara startul in noua editie a competitiei euroregionale in care a fost invitata si anul trecut – Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a invins-o pe croata KK Dubrava cu 87-69. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus in fiecare sfert al intalnirii: 22-10, 24-23, 24-22 si 17-14.…

- SCM Timisoara nu a avut mari probleme in Arena de Baschet cu ABC Laguna Bucuresti, gruparea care a retrogradat-o pe Steaua. A fost 79-51 pentru oaspetii alb-violeti care au controlat partida din runda a doua a Ligii Nationale. Dupa succesul de acasa cu Galati, „leii” si-au pastrat concentrarea in duelul…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…