- Ultima etapa a sezonului regulat din Superliga de rugby mai are de lamurit ocupantele locurilor al treilea și al patrulea. Meciul decisiv pentru poziția a treia se va juca pe stadionul "Gheorghe Rascanu" din cartierul Ronat, maine, de la ora 12 ... The post SCM Timisoara, inaintea meciului cu Dinamo:…

- SCM Timisoara si-a asigurat azi locul in ultimul act, unde o va intalni pe rivala din Baia Mare. Castigarea semifinalei cu Steaua Bucuresti, in deplasare, parea o misiune aproape imposibila dupa eliminarea devreme dictata la Tevita Manumua. Totusi, elevii lui Vali Calafeteanu au reusit un joc tactic…

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- SCM Timisoara a jucat a doua oara luna aceasta pe terenul din Parcul Iuliu Hatieganu al celor de la Universitatea Cluj-Napoca. Si de aceasta data balanta s-a inclinat cu greutate in favoarea banatenilor, castigatori cu 33-10 in meciul de azi, care a contat pentru runda a 8-a SuperLigii 2021. Mazare…

- Campioana CFR Cluj i a produs Farului Constanta prima infrangere din acest campionat. Meciul din Gruia se putea incheia insa la egalitate, faristul George Ganea ratind in ultimele secvente ale partidei o ocazie mare. In etapa urmatoare, "marinariildquo; vor juca la Ovidiu cu Dinamo. In etapa a cincea…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evidențiati in partidele etapei a 4-a:FC Botoșani – UTA Arad 2 – 1, Hervin Ongenda (FC Botoșani)CS Mioveni – CFR Cluj 0 – 1, Adrian Scarlatache (CS Mioveni)Academica…

- CFR Cluj a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ChindiaTargoviște, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Golul a fost marcat de Alibec, in minutul 52. Formația lui Marius Șumudica are maxim de puncte dupa primele trei etape și așteapta duelul cu Young […] Articolul „NU-MI…

- Etapa 1, Liga 1, sezonul 2021/2022 Dinamo – FC Voluntari CFR Cluj – U Craiova 1948 Sepsi – Academica Clinceni Rapid – Chindia Targoviste Gaz Metan Medias – CS Mioveni UTA – ViitorulUniversitatea Craiova – FC Arges FC Botosani – FCSBEtapa 2, Liga 1, sezonul 2021/2022FCSB – Universitatea CraiovaFC Arges…