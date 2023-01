Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de handbal ale Focșaniului au disputat la finalul saptamanii trecute ultimele jocuri de campionat ale anului 2022. Handbaliștii de Liga Naționala ai CSM 2007 au caștigat la Bacau și au terminat anul pe locul al șaselea, la un punct de locul al cincilea, ocupat de Steaua București și la trei…

- SCM Politehnica a incheiat anul cu un succes extrem de important, in deplasare la HC Buzau. Ieri seara a fost 29-27 pentru banateni, care vor ierna pe pozitia a 12-a, la egalitate cu Vaslui, locul 11. Dupa sase partide fara victorie, handbalistii alb-violeti au reusit sa obtina un succes vital in lupta…

- SCM Politehnica a anuntat in aceasta dimineata numirea fostului international Mihai Rohozneanu in functia de antrenor principal al primei echipei. Antrenorul originar din Suceava vine la Timisoara de la CSM Resita, grupare care in sezonul trecut a castigat Divizia A. Mihai Rohozneanu (38 ani) preia…

- Teatrul de Stat Constanța a programat in acest weekend doua reprezentații ale spectacolului premiat de UNITER, „Jocuri in Curtea din Spate”, scris de Edna Mazya, tradus de Ada-Maria Ichim și regizat de Diana Mititelu, precum și o reprezentație a spectacolului „Doi Tineri din Verona”, de William Shakespeare,…

- SCM Politehnica nu s-a impus atat de usor nici in fieful uneia dintre codasele primei ligi. Handbalistii alb-violeti au castigat cu nou promovata CSM Oradea, scor 33-30 (14-10). Aceasta fiind totodata abia prima victorie „afara” a elevilor lui Atilla Horvath. Jocul din etapa a VIII-a a inceput mai bine…

- REȘIȚA – Dupa succesul de la mijlocul saptamanii trecute de la Targu Jiu, CSM Reșița s-a impus și duminica, 16 octombrie, cu scorul de 38-23 (21-13) in fața celor de la CSM Oradea, in etapa a VI-a a Diviziei A, Seria C! Echipa pregatita de Radu Bote și Mihai Rohozneanu ocupa prima poziție, cu 15 puncte…