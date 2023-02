Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a disputat, la Turda, cu colega de esalon Potaissa, ultimele jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. Ieri, scorul a fost 33-33, in timp ce astazi gazdele din Ardeal s-au impus cu 31-26. Pentru banateni urmeaza importanul meci cu Dinamo de pe teren propriu. Vineri. timisorenii…

- SCM ''U'' Craiova a suferit o infrangere in fața echipei FC Porto, cu scorul de 90-64 (18-18, 26-16, 23-21, 23-9), marti seara, pe Dragao Arena, intr-o partida din Grupa I a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Veste importanta pentru fanii echipei CSM Targoviște: ridicatoarea care a dus echipa spre titlul din 2021, belgianca Ilka Van de Vyver, a semnat din nou cu formația romana. In varsta de 29 de ani – va implini 30 la 26 ianuarie -, Ilka a jucat in prima parte a acestui sezon la formația turca Sigurta…

- Handbalistii alb-violeti au inca un sezon complicat in elita. SCM Politehnica se reuneste luni, cu acelasi lot, si cu speranta ca va urca mai sus in clasament. Deocamdata elevii lui Mihai Rohozneanu sunt, la fel ca si in stagiunea precedenta, pe loc de baraj de supravietuire. Poli mai are 11 etape in…

- SCMU Craiova nu a avut prea multe sanse in deplasarea de la Cluj. Formatia din Banie a pierdut in Ardeal in fata campioanei Romaniei cu scorul de 84-65 la capatul unui meci controlat in totalitate de gazde. Partida a contat pentru etapa a 12-a din Liga Nationala de Baschet Masculin. Meciul a inceput…

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- SCM USV Timisoara va juca doar finala mica in Liga Nationala, dupa ce a cedat pe final, in deplasare, cu rivala CSM Stiinta Baia Mare. A fost 11-9 pentru gazde in semifinala disputata in mansa unica, banatenii platind tribut pentru un final de sezon mai putin reusit in campionat. Meciul a fost unul…