- Handbalistii de la SCM Politehnica Timișoara joaca maine (sambata), de la ora 12,30, pe terenul campioanei Dinamo București, in etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor. Va fi al treilea meci din acest sezon cu ocupanta primului loc din Liga Nationala de handbal. The post Meci greu pe terenul campioanei pentru…

- SCM Politehnica a jucat ieri cel de-al patrulea meci de pregatire al iernii. De aceasta data handbalistii pregatiti de Pero Milosevic au facut egal, scor 26-26, in deplasare cu Dinamo Pancevo, liderul la zi al Superligii din Serbia. Vuk Milosevic a fost principalul marcator al alb-violetilor, cu cinci…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-36, pe terenul celor de la Dinamo București, intr-o partida ce a contat pentru faza sferturilor de finala din cadrul Cupei Romaniei FAN Courier.

Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:30, contra celor de la Dinamo București, intr-o partida ce va conta pentru faza sferturilor de finala din cadrul Cupei Romaniei.

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…

- ASU Politehnica are parte in weekend de un meci extrem de greu. „Baietii in ghete” joaca a doua oara la rand „afara”, caci incep returul pe terenul Mioveniului, grupare clasata pe loc promovabil la finele primei jumatati a campionatului. Mai mult, tehnicianul Octavian Benga are doua piese importante…