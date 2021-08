Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 25-27, duelul cu Minaur Baia Mare, ultimul al turneului gazduit de sala „Lascar Pana”. Horațiu Gal a rulat tot lotul avut la dispoziție, dand șansa și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SCM Poli Timișoara continua seria partidelor de verificare intr-un turneu organizat de clubul din Baia Mare, Minaur. Patru echipe de Liga Naționala sunt implicate in patrulaterul din Maramureș, care incepe astazi. Programul turneului de la sala „Lascar Pana” este urmatorul: Vineri, 6 august: Minaur…

- De vineri pana duminica, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda unui turneu amical de handbal masculin, la care vor participa echipele AHC Potaissa Turda, SCM Poli Timișoara, CSM Bacau și CS Minaur Baia Mare. Conducerea clubului CS Minaur a luat act de doleanța suporterilor de a fi…

- In perioada 6-8 august, se va desfașura un turneu amical in Baia Mare. Pe langa formația gazda de la Minaur, la turneul din Maramureș vor mai participa CSM Bacau, Potaissa Turda și Poli Timișoara. Programul partidelor: Vineri, 6 august, ora 16:30, Minaur Baia Mare – CSM Bacau Vineri, 6 august, ora 18:30,…

- SCM Politehnica a sunat azi adunarea in sala „Constantin Jude” cu jucatorii transferati in aceasta vara. Alb-violetii au ajuns la patru sosiri, toate „romanesti”. Asa cum a subliniat noul „secund” Sorin Sarandan echipa nu va avea dupa foarte multi ani niciun jucator strain in noul sezon. Iar „principalul”…

- De astazi de la ora 14:00, pana maine la ora 06:00, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, vestul și nordul Munteniei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata. Vor fi vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80…100 km/h,…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa doua victorii consecutive la inceputul acestei saptamani in sala „Dinamo”, gazda turneului. Dupa ce ieri SCM Politehnica a trecut fara probleme de divizionara secunda din Pitesti, astazi, jucatorii pregatiti…

- Fara obiectiv pe final de sezon in campionat, acolo unde ar fi ramas pe 9 indiferent de rezultatele ultimei runde, SCM Politehnica s-a impus, scor 34-30, in fata celor de la CSU din Suceava, grupare clasata doar pe 12. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza cel putin o partida in competitia K.O., la finele…