- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- Relațiile de joc nu s-au legat, detaliu recunoscut de Dragoș Militaru, dar e convins ca, odata cu trecerea saptamanilor, Chindia va arata din ce in ce mai bine și va reuși, in cele din urma, sa ajunga la nivelul optim pe care il dorește. ”Da, ma asteptam la un meci greu, pentru ca statisticile le [...]…

- In luna august 1848, Mihail Kogalniceanu a publicat, la Cernauti, brosura „Dorintele partidei nationale in Moldova”, alcatuit din imputernicirea Comitetului revolutionar moldovean, in care se dezvolta o seama din ideile ”Proclamatiei de la Islaz” si din ”Printipiile noastre pentru reformarea patriei”,…

- Autoritațile locale din Vintileasca au demarat un amplu proces de reabilitare a infrastructurii locale. Cu un primar tanar, dar cu experiența, Vintileasca are parte de o dezvoltare accelerata. In prezent se afla in derulare trei mari proiecte de investiții care vizeaza dezvoltarea infrastructurii școlare,…

- La parterul Casei Arama, din incinta Curții Domnești de la Targoviște la inceputul anului 2011, a fost amenajata Expoziția Muzeului Tiparului și a Carții Vechi Romanești, ce ilustreaza activitatea tipografica de la Targoviște dintru inceputuri (secolul al XVI-lea), dar și din Moldova și Transilvania,…

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…

- Ministerul Educației a anunțat ca Anton Vlas și Ion Marcu, tineri sportivi absolvenți ai Liceului-Internat Municipal cu Profil Sportiv din Chișinau, au obținut medalia de argint și bronz la Campionatul European de Lupte Libere Under-20, care a avut loc in Spania. „Anton Vlas și Ion Marcu, tineri sportivi…

- Consiliul Audiovizualului (CA) a obținut ciștig de cauza intr-un dosar ce vizeaza postul de televiziune NTV Moldova sancționat, in repetate rinduri, pentru reflectarea unilaterala și partinitoarea a razboiului din Ucraina și criza de securitate din regiune in citeva buletine de știri. Hotarirea a fost…