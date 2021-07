Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a anuntat astazi a doua achizitie a verii. Dupa Cosmin Birnoi, un alt mijlocas crescut in zona de vest, timisoreanul Adrian Zaluschi a semnat la randul sau o intelegere care se intinde pe durata a doua sezoane. „Zalu” se afla sub comanda antrenorului Dorin Toma inca de la reunirea alb-violetilor.…

- SCM Politehnica a anuntat saptamana aceasta mai multe plecari, dar a si bifat o sosire. De fapt este vorba despre o revenirea, cea a centrului Sabin Ignat, de la Dobrogea Sud. Sabin Iulian Ignat (33 de ani) a evoluat la Timisoara in deceniul trecut timp de trei ani alaturi de fratele sau, Marius. Nemteanul…

- Aproape un sezon si jumatate fara suporteri in tribune a fost de ajuns. Daca la seniori stagiunea s-a incheiat, ASU Politehnica a avut parte de sustinerea fanilor la o competitie juvenila de langa Timisoara. Atmosfera de meci mare a fost intalnita la Ghiroda, acolo unde generatia 2006 alb-violeta lupta…

- ASU Politehnica a evitat esecul cu FK Csikszereda in ultimul meci al sezonului. Ramasa fara sanse la baraj, echipa alb-violeta s-a vazut condusa cu 2-0 la pauza de amfitrioni, care mai luptau pentru obiectivul de a ajunge pana la urma in elita. S-a incheiat insa 2-2 dupa ce timisorenii au beneficiat…

- SCM Politehnica a fost invinsa azi de Dinamo in runda a 29-a a Ligii Zimbrilor. A fost 28-22 pentru bucuresteni chiar in sala acestora, locatia in care alb-violetii disputa ultimul turneu de campionat al editiei curente. Daca in urma cu doua zile alb-violetii au invins tot in sala „Dinamo” pe Fagaras…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- ASU Politehnica are parte maine de un duel poate decisiv pentru ambitiile clubului in acest sezon. La Timisoara vine liderul din Cetatea Baniei, FCU Univ. Craiova 1948, grupare neinvinsa in play-off si aflata la mica distanta de asigurarea promovarii matematice in elita. Banatenii nu se tem insa de…