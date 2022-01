Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara a avut sansa de a incheia anul cu o calificare in Final Four-ul Cupei Romaniei, dar a irosit-o dupa pauza partidei 2 din sferturi cu SCMU, la Craiova. Oltenii s-au impus mai ales dupa un sfert 3 „zdrobitor” si scorul final „de calificare” pentru gazde a fost 82-65 (34-33). „Leii din…

- Baschetul continua si in perioada sarbatorilor de iarna, iar SCMU Craiova se pregateste de o „dubla“ tare cu BC Timisoara pana la finalul anului, in sferturile Cupei Romaniei. Mansa tur, cea de pe Bega, se va desfasura joi, de la ora 17.00, in timp ce returul din Banie va avea loc pe 29 decembrie, de…

- SCM Timisoara a fost depasita in aceasta seara, pe teren propriu, de formatia olteana dupa o prima parte mai slaba. SCMU Craiova s-a impus cu 82-76 dup ce a avut 21 de puncte avantaj la pauza! Cele doua se vor mai intalni de doua ori in 2021. La jocul de azi, dar si la urmatorul […] Articolul SCM OHMA…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evidențiati in partidele etapei a 19-a:FC U Craiova 1948 -Academica Clinceni 1 – 2, Robert Ion (Academica).FC Rapid – FC Argeș Pitești 2 – 0, Alexandru Albu…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova debuteaza, miercuri, in faza sferturilor din Cupa Romaniei impotriva echipei Stiinta Bucuresti. Disputa din mansa tur are loc in Banie, in Sala Polivalenta, de la ora 18.00. Returul de la Bucuresti este programat anul viitor, dupa jumatatea lunii ianuarie. Dupa ce anul…

- Dupa esecul frustrant de la Pitesti, baschetbalistii Craiovei vor sa se revanseze pe teren propriu si sa obtina un nou succes in Liga Nationala. Gruparea alb-albastra va intalni duminica, de la ora 17.00, formatia CSM Focsani, una dintre echipele incomode din campionat. Partida va conta pentru etapa…

- SCM OHMA Timisoara a obtinut al patrulea succes din cinci partide disputate in noua stagiune a Ligii Nationale. „Leii” au castigat destul de usor jocul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, o revelatie a startului de sezon, scor 95-72. „Leii”, al caror „principal” Dragan Petricevic a fost numit recent…

- Echipa de baschet seniori a CSM Ploiesti deschide, astazi, etapa a 5-a a Ligii Nationale Masculine, o data cu meciul pe care il va sustine, incepand cu ora 16.00, pe terenul celor de la CSM Focsani. O confruntare care vine dupa esecul suferit in runda trecuta, in Sala „Olimpia”, in fata celor de la…